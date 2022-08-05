Кендрик Перкинс назвал лучшую команду межсезонья НБА

Чемпион НБА, бывший игрок «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» стал лучшей командой межсезонья.
«Клипперс» с огромным отрывом стали лучшей командой межсезонья. Если посмотреть на важные позиции в НБА, на игроков периметра, то они очень сильны. Пол Джордж и Кавай Леонард, Роберт Ковингтон и Николя Батюм. И у них ещё есть Норман Пауэлл. На позиции разыгрывающего будут соперничать Реджи Джексон и Джон Уолл, оба хороши. При этом «Клипперс» сохранили Зубаца. У них один из лучших тренеров в лице Тайрона Лю. Нет в лиге другой команды с таким мощным и универсальным составом.
Они смогли при этом сохранить состав, у них все здоровы. Я не знаю, почему ESPN не поставил им за межсезонье оценку «пять с плюсом», они это заслужили», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.
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