Американский защитник Джерон Джонсон покидает УНИКС

Американец Джерон Джонсон покинул казанский УНИКС, сообщает пресс-служба команды.



Джонсон перешёл в состав казанцев в конце марта 2022 года из саратовского «Автодора».



В составе УНИКСа Джонсон провёл 14 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7,1 очка, делая 2,4 подбора и 1,4 передачи за 17 минут 14 секунд игрового времени.



В «Автодоре» Джонсон принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 15,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,1 результативной передачи.



В 12 матчах Кубка Европы ФИБА средняя статистика Джонсона составила 14,2 очка, 3,7 подбора и 3,6 передачи.



Джерон — участник Матча всех звёзд и конкурса слэм-данков Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022. Ожидается, что Джонсон может продолжить карьеру в Турции.

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