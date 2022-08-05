Карри: против меня трудно играть один на один, хоть я и действую прямолинейно

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оценил шансы в игре против него один на один.



«Против меня трудно играть один на один. Им бы пришлось очень непросто. Даже с учётом того, что я действую прямолинейно. Ох, какой же я мелочный», — приводит слова Карри Clutch Points.



Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным игроком стал Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач. Карри был признан самым ценным игроком финальной серии.



За карьеру Стефен Карри четыре раза становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и дважды признавался самым ценным игроком лиги.

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