Маск предложил Байдену освободить осуждённых за наркотики в США на фоне дела Грайнер

Глава компании SpaceX Илон Маск предложил выпустить осуждённых по делам о наркотиках в США на фоне ситуации вокруг баскетболистки Бриттни Грайнер.



«Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам?» — сказал Маск в эфире YouTube-канала Full Send Podcast.



Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала самой результативной в финальных встречах женских олимпийских турниров.