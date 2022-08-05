Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маск предложил Байдену освободить осуждённых за наркотики в США на фоне дела Грайнер

Маск предложил Байдену освободить осуждённых за наркотики в США на фоне дела Грайнер
Комментарии

Глава компании SpaceX Илон Маск предложил выпустить осуждённых по делам о наркотиках в США на фоне ситуации вокруг баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Если президент так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, почему бы нам не освободить людей в Америке, которые находятся в заключении по тем же причинам?» — сказал Маск в эфире YouTube-канала Full Send Podcast.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала самой результативной в финальных встречах женских олимпийских турниров.

Обмен между США и Россией. Америка начала действовать, но радоваться Грайнер пока рано Обмен между США и Россией. Америка начала действовать, но радоваться Грайнер пока рано
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022