Скотти Пиппен: лучшая чемпионская команда — «Буллз» 96-го года

Легенда НБА Скотти Пиппен отреагировал на недавнее заявление форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина. Ранее Грин выразил мнение, что «Уорриорз» 2017 года обыграли бы «Чикаго Буллз» образца 1998 года с двузначной разницей, а у «Юты», по мнению Грина, «Голден Стэйт» и вовсе выиграл бы с разницей в 40 очков.



«Напишите об этом: лучшая чемпионская команда – «Буллз» 96-го года. Передайте Грину, что я дал свой ответ. Что делает эту команду особенной? Наш результат», — цитирует Пиппена Yahoo Sports.



Скотти Пиппен провёл 17 сезонов в НБА с 1987 по 2004 год. Экс-форвард является шестикратным чемпионом лиги и дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США. Также Пиппен включён в Зал славы баскетбола.



В 1996 году «Чикаго» за весь сезон проиграл лишь 13 матчей — 10 в регулярном чемпионате и три в плей-офф, в доминирующем стиле выиграв титул.