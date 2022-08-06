Защитник «Финикса» — о приговоре Грайнер: вся команда плакала перед матчем

Защитник «Финикса» Скайлар Диггинс-Смит рассказала о реакции команды после вынесения приговора задержанной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Никто не хотел выходить на площадку. Я не думаю, что история с Бриттни оставила кого-то равнодушным, нас она очень сильно затронула. И вот мы должны участвовать в этой чёртовой игре. Как мы могли играть, когда вся команда плакала перед матчем?
Ощущение беспомощности. Это тяжело. Вопросы журналистов нам точно не помогают, а усугубляют ситуацию. Нам трудно сдерживаться, вы всё прекрасно видите», — приводит слова Диггинс-Смит New York Times.
Бриттни Грайнер, задержанная в феврале этого года, была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также баскетболистка «Финикса» и УГМК была оштрафована на 1 млн рублей.
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