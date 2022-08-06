Адвокат Грайнер рассказал о её отношениях с сокамерницами

Адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер Александр Бойков рассказал об отношениях спортсменки с сокамерницами.



По словам Бойкова, за время нахождения в СИЗО Грайнер очаровала сокамерниц и завела с ними дружеские отношения. Когда американская баскетболистка шла на последнее заседание, то они успокаивали её и уверяли, что всё будет хорошо. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Yahoo.



Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Грайнер признала вину, но в итоге была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу размером в 1 млн рублей.