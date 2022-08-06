Адвокат Грайнер рассказал о её отношениях с сокамерницами

Адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер Александр Бойков рассказал об отношениях спортсменки с сокамерницами.
По словам Бойкова, за время нахождения в СИЗО Грайнер очаровала сокамерниц и завела с ними дружеские отношения. Когда американская баскетболистка шла на последнее заседание, то они успокаивали её и уверяли, что всё будет хорошо. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Yahoo.
Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.
Грайнер признала вину, но в итоге была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу размером в 1 млн рублей.
- 6 августа 2022
-
12:42
-
12:36
-
12:09
-
11:42
-
10:39
-
09:55
-
09:40
-
00:52
- 5 августа 2022
-
23:50
-
22:53
-
21:52
-
21:00
-
19:45
-
18:50
-
16:43
-
15:08
-
13:42
-
12:57
-
12:14
-
12:00
-
12:00
-
11:49
-
11:36
-
10:53
-
10:23
-
10:07
-
09:56
-
03:46
-
02:05
- 4 августа 2022
-
23:52
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
21:39
-
21:37