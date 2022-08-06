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Кайл Лоури объяснил, почему провалил прошлый сезон

Кайл Лоури объяснил, почему провалил прошлый сезон
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Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури объяснил, что его игре в прошлом сезоне помешала семейная ситуация. Игрок отметил, что до сих пор не справился с ней.

«Я по-прежнему имею дело с этим. Ситуация сейчас складывается так, что рассказать об этом подробнее я смогу только после того, как всё наладится. Это история определённо негативно повлияла на мой сезон. Это сказывается на мне уже довольно долгое время», — приводит слова Лоури Fadeaway World.

В минувшем сезоне Лоури провёл 63 игры, в которых набирал в среднем 13,4 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 7,5 результативные передачи. С точки зрения статистики набранных очков Кайл провёл худший сезон за последние девять лет.

«Майами» в прошлом сезоне дошёл до полуфинала НБА, где уступил «Бостон Селтикс» со счётом 3-4.

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