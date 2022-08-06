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В Кремле прокомментировали возможное помилование Грайнер

В Кремле прокомментировали возможное помилование Грайнер
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают решение суда по американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

Также Песков ответил на вопрос о возможном помиловании спортсменки, если она обратится к Владимиру Путину по этому поводу.

«Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду это делать и в этот раз. Касаемо вопроса о помиловании, то всё прописано в законе. Есть определённые процедуры, которыми осуждённые в соответствии с законом могут воспользоваться», — приводит слова Пескова РИА Новости Спорт.

Бриттни Грайнер была приговорена Химкинским судом к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также американской баскетболистке выписали штраф в размере 1 млн рублей.

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