Кевин Лав: Коби был более влиятельным, чем Леброн

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав рассказал, кто из игроков НБА оказывал большее влияние на окружающих.



«По своему влиянию на людей это однозначно Коби Брайант, 100%. Я не имею ничего против Леброна, потому что и он сильно влияет на окружающих, вместе с ним в зале словно появляется энергия, каждый в таких условиях хочет показать лучшую игру. В его команде меняется и настрой. Мы были суперкомандой, которая должна была выйти в финал и выиграть чемпионат.



Но когда я только пришёл в лигу, то совсем не имело значения, что происходит в Миннесоте — Коби заводил всех. В городе начинались разговоры, что едет Коби, для его команды это была словно домашняя игра», — приводит слова Кевина Fadeaway World.

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