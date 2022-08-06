Кевин Лав: Коби был более влиятельным, чем Леброн
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Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав рассказал, кто из игроков НБА оказывал большее влияние на окружающих.
«По своему влиянию на людей это однозначно Коби Брайант, 100%. Я не имею ничего против Леброна, потому что и он сильно влияет на окружающих, вместе с ним в зале словно появляется энергия, каждый в таких условиях хочет показать лучшую игру. В его команде меняется и настрой. Мы были суперкомандой, которая должна была выйти в финал и выиграть чемпионат.
Но когда я только пришёл в лигу, то совсем не имело значения, что происходит в Миннесоте — Коби заводил всех. В городе начинались разговоры, что едет Коби, для его команды это была словно домашняя игра», — приводит слова Кевина Fadeaway World.
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