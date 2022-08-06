Кантер: мы не можем обменивать Бриттни Грайнер на опасных преступников. Это нечестно

Известный баскетболист Энес Кантер Фридом, пребывающий в настоящее время в статусе свободного агента, высказался о возможном обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер, арестованной в России. Ранее стало известно, что США готовы обменять на Грайнер россиянина Виктора Бута.



«Мы не можем обменивать её на опасных преступников. Это был бы нечестный обмен. Нельзя за неё отдавать того, кто может причинить вред США. Я хочу, чтобы она вернулась домой. Она этого заслуживает. Но Белому дому нужно быть осторожнее», — сказал Кантер в эфире Fox News.



Напомним, недавно Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. В феврале 2022 года Бриттни была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: