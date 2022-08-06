«Лейкерс» могут обменять Уэстбрука на Реддиша в «Нью-Йорк»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кэмерон Реддиш может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнее межсезонье, сообщает HoopsHype. По информации источника, «Лейкерс», «Никс» и «Джаз» недавно обсуждали крупный трёхсторонний обмен с участием Расселла Уэстбрука и Донована Митчелла. При этом «Лейкерс» заинтересованы в приобретении Реддиша в рамках этой сделки.



Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» пытался обменять Уэстбрука на форварда «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, но сделка сорвалась, так как калифорнийская команда не захотела включать в сделку драфт-пики первого раунда.



У Расселла Уэстбрука остался год по контракту с «Лейкерс», согласно которому он получит $ 47 млн.



В минувшем сезоне «Лейкерс» не вышли в плей-офф НБА, заняв лишь 11-е место в Западной конференции.