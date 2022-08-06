Тейтум рассказал, хватило ли ему времени для отдыха в межсезонье

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о том, как проходит его отпуск.
«Да, мне хватило времени для отдыха, в котором я так нуждался. Так что я точно чувствую себя лучше. Пусть межсезонье и получилось коротким. Мы играли намного дольше, чем обычно.
Нужно время, чтобы перезарядить батарейки, дать отдохнуть телу и разуму, побыть с семьёй, побывать в отпуске и так далее. Но скоро я вернусь в зал, начну набирать форму, правильно питаться. Я сделаю всё, что нужно для подготовки к следующему сезону. В каждое межсезонье что-то новое», — приводит слова Тейтума USA Today.
В прошедшем сезоне Тейтум вышел с «Бостоном» в финал НБА, где проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4. Сам Джейсон завершил сезон со статистическими показателями 26,9 очка, 8,0 подбора и 4,4 результативной передачи в среднем за игру. Также Тейтум попал в одну из символических пятёрок чемпионата по итогам сезона.
24-летний Тейтум выступает за «Бостон Селтикс» с 2017 года. Он был выбран под общим третьим номером на драфте НБА.
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