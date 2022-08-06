Робинсон: Яннису Адетокунбо просто невозможно противостоять

Форвард «Майами Хит» Данкан Робинсон высказался о физических данных лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.



«Труднее всего играть против Янниса из-за его настроя и габаритов. Несколько раз я просто не знал, что с ним делать. Иногда ему просто невозможно противостоять. И он набирает массу год за годом», — приводит слова Робинсона Fadeaway World.



Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне НБА принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 29,9 очка, совершал 11,6 подбора и отдавал 5,8 результативной передачи.



Ранее баскетболист подтвердил, что примет участие в Евробаскете-2022 в составе сборной Греции. Евробаскет-2022 стартует 1 сентября и продлится до 18-го числа. Сборная Греции на групповом этапе сыграет с национальными командами Италии, Хорватии, Украины, Эстонии и Великобритании.