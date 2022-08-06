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Аналитик: если Леброн захочет покинуть «Лейкерс», то ему придётся подстраиваться

Аналитик: если Леброн захочет покинуть «Лейкерс», то ему придётся подстраиваться
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Аналитик ESPN Фредди Коулмэн считает, что Леброн Джеймс не может быть лидером команды, готовой бороться за чемпионский титул НБА.

«Леброн должен привыкнуть к новым условиям. Хотя он всё ещё великолепен, никакая другая команда не пойдёт олл-ин ради него. В «Лейкерс» ему не нужно об этом беспокоиться. В Лос-Анджелесе он всё ещё главная звезда. Если же он захочет покинуть «Лейкерс», то ему придётся подстраиваться.

Хочешь поиграть с сыном? Придётся столкнуться с определёнными условиями. Куда бы он в итоге ни перешёл, он не будет тем самым парнем в 38, 39, 40 лет. Если он будет главной звездой команды, то этот коллектив не сможет бороться за чемпионство. Каким бы великим ни был Леброн, ему придётся это осознать», — приводит слова Коулмэна Fadeaway World.

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