Аналитик: если Леброн захочет покинуть «Лейкерс», то ему придётся подстраиваться

Аналитик ESPN Фредди Коулмэн считает, что Леброн Джеймс не может быть лидером команды, готовой бороться за чемпионский титул НБА.
«Леброн должен привыкнуть к новым условиям. Хотя он всё ещё великолепен, никакая другая команда не пойдёт олл-ин ради него. В «Лейкерс» ему не нужно об этом беспокоиться. В Лос-Анджелесе он всё ещё главная звезда. Если же он захочет покинуть «Лейкерс», то ему придётся подстраиваться.
Хочешь поиграть с сыном? Придётся столкнуться с определёнными условиями. Куда бы он в итоге ни перешёл, он не будет тем самым парнем в 38, 39, 40 лет. Если он будет главной звездой команды, то этот коллектив не сможет бороться за чемпионство. Каким бы великим ни был Леброн, ему придётся это осознать», — приводит слова Коулмэна Fadeaway World.
- 6 августа 2022
-
21:52
-
20:52
-
20:01
-
18:56
-
18:00
-
17:04
-
16:51
-
16:36
-
15:49
-
14:55
-
14:31
-
14:03
-
13:46
-
12:42
-
12:36
-
12:09
-
11:42
-
10:39
-
09:55
-
09:40
-
00:52
- 5 августа 2022
-
23:50
-
22:53
-
21:52
-
21:00
-
19:45
-
18:50
-
16:43
-
15:08
-
13:42
-
12:57
-
12:14
-
12:00
-
12:00
-
11:49