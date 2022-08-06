Кендрик Перкинс: Дончич — Леброн без атлетизма

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс сравнил лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Он не такой крепкий и мускулистый, как Леброн, но против него почти невозможно защищаться. Я называю его Леброном без атлетизма», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.
Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.
«Даллас Маверикс» в минувшем сезоне НБА дошёл до полуфинала, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4.
- 6 августа 2022
-
22:54
-
21:52
-
20:52
-
20:01
-
18:56
-
18:00
-
17:04
-
16:51
-
16:36
-
15:49
-
14:55
-
14:31
-
14:03
-
13:46
-
12:42
-
12:36
-
12:09
-
11:42
-
10:39
-
09:55
-
09:40
-
00:52
- 5 августа 2022
-
23:50
-
22:53
-
21:52
-
21:00
-
19:45
-
18:50
-
16:43
-
15:08
-
13:42
-
12:57
-
12:14
-
12:00
-
12:00