Кендрик Перкинс: Дончич — Леброн без атлетизма

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс сравнил лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.



«Он не такой крепкий и мускулистый, как Леброн, но против него почти невозможно защищаться. Я называю его Леброном без атлетизма», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.



Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.



«Даллас Маверикс» в минувшем сезоне НБА дошёл до полуфинала, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4.