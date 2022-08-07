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Джален Роуз: «Бруклину» не стоит паниковать, Дюрант и Ирвинг всё ещё любят баскетбол

Джален Роуз: «Бруклину» не стоит паниковать, Дюрант и Ирвинг всё ещё любят баскетбол
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Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джален Роуз считает, что у «Бруклина» не возникнет проблем с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом в следующем сезоне.

«У кого ещё, кроме «Бруклина», есть два игрока из топ-10? Это уникальная ситуация. Только пара команд может позволить себе такое, так что не стоит паниковать. Дюрант и Ирвинг на контрактах. Они так же мотивированы, как и остальные игроки в этой лиге. Кайри пропускал матчи, потому что не был привит, но он по-прежнему любит баскетбол, и он хорош в этом. Он будет мотивирован», — приводит слова Роуза Fadeaway World.

Кайри Ирвинг этим летом воспользовался опцией игрока на сезон-2022/2023 и получит $ 36,5 млн. До этого он отказался от нового контракта с «Нетс».

Дюрант ранее запросил обмен из клуба.

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