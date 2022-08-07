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Американский писатель предложил обменять Леброна Джеймса на Бриттни Грайнер

Американский писатель предложил обменять Леброна Джеймса на Бриттни Грайнер
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Американский писатель Ник Адамс пошутил насчёт возможного обмена заключёнными для освобождения Бриттни Грайнер.

«Как насчёт того, чтобы Байден обменял Леброна Джеймса в Россию на Бриттни Грайнер? Думаю, это была бы честная сделка», — написал Адамс в своих соцсетях.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала самой результативной в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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