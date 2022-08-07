Американец, проведший три года в российской тюрьме, раскрыл ужасные перспективы Грайнер

Бывший морской пехотинец американец Тревор Рид, отбывавший в мордовской колонии девятилетний срок за нападение на полицейских в состоянии алкогольного опьянения, высказался о приговоре Бриттни Грайнер и поделился мнением о её перспективах.
«Независимо от того, как вы относитесь к делу Бриттни Грайнер, этот приговор явно политический. Этого нельзя отрицать.
После того как вас осудят в российском суде, у вас есть шанс подать апелляцию и обжаловать это решение в другом суде в Москве. Так что после этого суда Бриттни может остаться в Москве в СИЗО, в котором она будет находиться до тех пор, пока её апелляции не будут завершены. Или, если она решит не подавать апелляции, её могут перевести в исправительно-трудовой лагерь. Учитывая тот факт, что правительство России рассматривает её обмен, они могут оставить её в Москве, чтобы облегчить её потенциальное возвращение в США.
Любой, кто оказался в российском исправительно-трудовом лагере, сталкивается с серьёзной угрозой своему здоровью из-за недоедания, болезней и отсутствия медицинской помощи», — приводит слова Рида CNN.
Рид был обменян в апреле 2022 года на российского лётчика Константина Ярошенко. Он провёл в заключении в России более двух лет.
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