4 брата Адетокумбо готовятся представить сборную Грецию на чемпионате Европы-2022. Фото

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с братьями: Костасом, Танасисом и Алексом. Все они готовятся представлять национальную команду Греции на чемпионате Европы 2022 года, который состоится с 1 по 18 сентября.



«Как же я рад иметь возможность делать это вместе», — подписал фото Яннис.

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо

Яннис – двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации. В позапрошлом сезоне стал чемпионом лиги. Адетокунбо стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим оформить два 30-очковых трипл-дабла менее чем за 30 минут игрового времени.

Ранее о физических данных Янниса поделился мыслями форвард «Майами Хит» Данкан Робинсон.

