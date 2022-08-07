4 брата Адетокумбо готовятся представить сборную Грецию на чемпионате Европы-2022. Фото
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с братьями: Костасом, Танасисом и Алексом. Все они готовятся представлять национальную команду Греции на чемпионате Европы 2022 года, который состоится с 1 по 18 сентября.
«Как же я рад иметь возможность делать это вместе», — подписал фото Яннис.
Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо
Яннис – двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации. В позапрошлом сезоне стал чемпионом лиги. Адетокунбо стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим оформить два 30-очковых трипл-дабла менее чем за 30 минут игрового времени.
Ранее о физических данных Янниса поделился мыслями форвард «Майами Хит» Данкан Робинсон.
Новость по темеРобинсон: Яннису Адетокунбо просто невозможно противостоять
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