Чемпион НБА Шакил О'Нил отреагировал на арест американки Бриттни Грайнер в России

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на арест соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер. Недавно Химкинский суд Подмосковья приговорил её к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей за транспортировку гашишного масла.



Шакил разместил две фотографии: на одной представлена Грайнер, на второй — другая американка, Одри Элизе Лорбер, которая также была задержана в России в 2019 году за провоз запрещённых веществ. В подписях к фото были указаны сроки, которые вынесли гражданкам США за аналогичные преступления в России.



Элизе Лорбер задержали в аэропорту Пулково с 20 граммами сушёного наркотического вещества растительного происхождения. После примерно двух месяцев ареста её освободили, назначив штраф в размере в 15 тысяч рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: