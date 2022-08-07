Гомельский высказался о самом титулованном игроке НБА Билле Расселле, скончавшемся 31 июля

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о сильных сторонах самого титулованного игрока в истории НБА Билла Расселла, скончавшегося 31 июля.



«Видел ли его игру живьём? Не видел, только по телевизору. Расселл был командный игрок, который всё делал так, чтобы его «Бостон» побеждал. Подбирал, накрывал, бежал в отрыв вторым эшелоном. У него не было среднего броска, но зато он создавал моменты для атаки своим партнёрам. Не игрок, а мечта», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, на счету Расселла было 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. На протяжении всей карьеры он выступал в составе «Бостон Селтикс». Помимо 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.