В Белом доме заявили о намерении принять экстраординарные меры для освобождения Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, что Соединенные Штаты готовы принять экстраординарные меры меры для освобождения американской баскетболистки Бритни Грайнер, находящейся под стражей в России.



«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры <...> чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», — приводит слова Жан-Пьер издание «РИА Новости», ссылаясь на её выступление на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лас-Вегасе.



Напомним, Грайнер была приговорена российским судом к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей за транспортировку гашишного масла.

Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево: