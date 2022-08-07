В Белом доме заявили о намерении принять экстраординарные меры для освобождения Грайнер
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, что Соединенные Штаты готовы принять экстраординарные меры меры для освобождения американской баскетболистки Бритни Грайнер, находящейся под стражей в России.
«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры <...> чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», — приводит слова Жан-Пьер издание «РИА Новости», ссылаясь на её выступление на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Лас-Вегасе.
Напомним, Грайнер была приговорена российским судом к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей за транспортировку гашишного масла.
Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:
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