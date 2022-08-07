Пресс-секретарь Белого дома: советуем России серьёзно отнестись к предложению по Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на заявление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу переговоров по обмену заключённых, в числе которых может быть и баскетболистка Бриттни Грайнер. В России Бриттни приговорили к девяти годам заключения за транспортировку гашишного масла. Лавров ранее подчёркивал, что высказывания в публичном пространстве не поспособствуют достижению договорённости.



«Мы не беспокоимся по поводу того, что наши заявления негативно отразятся на работе по возвращению Грайнер. Мы же чётко говорили, что не будем вести переговоры публично. Нам хотелось честно сказать, что мы делаем. Вот почему нами была упомянута фраза о существенном предложении. Мы ожидаем и советуем России отнестись к нему серьёзно.



Важно, чтобы Бриттни вернулась домой. Также важно, чтобы домой вернулся Пол Уилан. Президент каждый день будет старательно работать вместе с Советом национальной безопасности, чтобы это случилось. То же самое относится к другим гражданам США, которых несправедливо осудили и держат в заложниках. Мы показываем, что это является приоритетом для администрации», — сказала Жан-Пьер на съезде перед журналистами.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: