Американец Уильямс, покинувший «Кубань», подписал контракт с австралийским клубом

Американский центровой Алан Уильямс, в марте этого года покинувший по семейным обстоятельствам российский клуб «Локомотив-Кубань», подписал контракт с австралийской командой «Мельбурн Феникс».

«Я слышал, что Австралия является удивительным местом, и здесь есть развивающаяся баскетбольная лига. Я реализовал хорошую возможность продолжить карьеру и познакомиться с той частью земного шара, где я ещё не был. И я очень рад», – приводит слова спортсмена пресс-служба «Мельбурна».

Алану Уильямсу 29 лет. С 2018 по 2019 год он выступал за команду Восточной конференции НБА «Бруклин Нетс». В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ американец принял участие в пяти матчах, в которых в среднем набирал 10,4 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 1,4 передачи.