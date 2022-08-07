О'Нил: не помню российскую тюрьму, похожую на роскошный отель. Надеюсь, Грайнер в порядке
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Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил выразил сомнения касательно заключения баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в России.
Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей за транспортировку гашишного масла.
«Я ничего не знаю о тюрьмах. Но видел много фильмов и не помню, чтобы там какая-то российская тюрьма выглядела как роскошный отель. Надеюсь, Грайнер в порядке. Надеюсь, будет найден способ ей помочь выбраться из этого со всех точек зрения неудачного инцидента», – сказал О'Нил в подкасте The Big Chair Breaker.
Ранее в интервью О’Нил сравнил арест Грайнер в России с сюжетом «Крепкого орешка».
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