Шакил О'Нил поделился инсайдом, как Бриттни Грайнер обманули в России

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о возможном обмане баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в её уголовном деле о контрабанде наркотиков. Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей за транспортировку гашишного масла.
По мнению О'Нила, Грайнер могли пообещать смягчение приговора в случае признания своей вины.
«Слышал, в России Грайнер сказали: «Эй, если признаешь себя виновной, отделаешься символическим наказанием, и мы тебя отпустим». Она признала себя виновной, и потом они говорят: «Большое спасибо. Девять лет», – сказал О'Нил в подкасте The Big Chair Breaker.
Ранее в интервью О'Нил выразил сомнения касательно условий содержания Грайнер в российской тюрьме.
- 7 августа 2022
-
20:54
-
20:48
-
20:40
-
20:30
-
19:44
-
18:12
-
16:11
-
15:54
-
15:30
-
14:39
-
13:01
-
11:38
-
11:08
-
10:10
-
09:34
-
01:18
-
00:46
-
00:39
-
00:35
-
00:02
- 6 августа 2022
-
22:54
-
21:52
-
20:52
-
20:01
-
18:56
-
18:00
-
17:04
-
16:51
-
16:36
-
15:49
-
14:55
-
14:31
-
14:03
-
13:46
-
12:42