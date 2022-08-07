Шакил О'Нил поделился инсайдом, как Бриттни Грайнер обманули в России

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о возможном обмане баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в её уголовном деле о контрабанде наркотиков. Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей за транспортировку гашишного масла.

По мнению О'Нила, Грайнер могли пообещать смягчение приговора в случае признания своей вины.

«Слышал, в России Грайнер сказали: «Эй, если признаешь себя виновной, отделаешься символическим наказанием, и мы тебя отпустим». Она признала себя виновной, и потом они говорят: «Большое спасибо. Девять лет», – сказал О'Нил в подкасте The Big Chair Breaker.

Ранее в интервью О'Нил выразил сомнения касательно условий содержания Грайнер в российской тюрьме.