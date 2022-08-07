Стефен Карри рассказал, что позволяет ему добиваться успеха

Звёздный защитник «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион НБА, американец Стефен Карри рассказал, что помогает ему справляться с психологическим давлением и добиваться результата.

«Всё дело в работе, которую вы проделали. Не существует большей уверенности, чем повторения и работа, которую, как я знаю, я провёл.

В баскетболе невозможно быть безупречным. На пути встречаются и взлёты, и падения, и всё это на протяжении недели, 3-4 игр, месяца, сезона и карьеры. Поэтому работа никогда не заканчивается. Вот как я становлюсь лучше с каждым днём. Если вы обманываете спорт и не работаете, тогда вы не заслуживаете так говорить. И именно поэтому люди теряются, когда становится тяжело», – приводит слова Карри издание Fadeaway World.