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Руководитель клуба НБА: «Лейкерс» должны задуматься, является ли Дэвис будущим для них

Руководитель клуба НБА: «Лейкерс» должны задуматься, является ли Дэвис будущим для них
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис может не понадобиться команде после ухода её главной звезды Леброна Джеймса.

«Многое будет зависеть от того, где окажется Леброн. Если он останется в «Лейкерс», а он многое вложил в Дэвиса, тогда останется и последний. Но это неточно. В команде имеются люди, которые хотят увидеть, что они могут поиметь с Дэвиса. Но они не сделают этого с Леброном. Однако к 2024 году всё может измениться.

«Лейкерс» остаётся надеяться, что Дэвис будет здоров, после чего им нужно задуматься, а является он будущим для них. Как и ему стоит задуматься, а хочет ли он оставаться в команде без Леброна. Вот почему «Лейкерс» не отказываются от будущих пиков», – приводит слова анонимного руководителя клуба Западной конференции издание Heavy.

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