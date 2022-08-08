Руководитель клуба НБА: «Лейкерс» должны задуматься, является ли Дэвис будущим для них

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис может не понадобиться команде после ухода её главной звезды Леброна Джеймса.
«Многое будет зависеть от того, где окажется Леброн. Если он останется в «Лейкерс», а он многое вложил в Дэвиса, тогда останется и последний. Но это неточно. В команде имеются люди, которые хотят увидеть, что они могут поиметь с Дэвиса. Но они не сделают этого с Леброном. Однако к 2024 году всё может измениться.
«Лейкерс» остаётся надеяться, что Дэвис будет здоров, после чего им нужно задуматься, а является он будущим для них. Как и ему стоит задуматься, а хочет ли он оставаться в команде без Леброна. Вот почему «Лейкерс» не отказываются от будущих пиков», – приводит слова анонимного руководителя клуба Западной конференции издание Heavy.
- 8 августа 2022
-
00:47
- 7 августа 2022
-
22:13
-
20:54
-
20:48
-
20:40
-
20:30
-
19:44
-
18:12
-
16:11
-
15:54
-
15:30
-
14:39
-
13:01
-
11:38
-
11:08
-
10:10
-
09:34
-
01:18
-
00:46
-
00:39
-
00:35
-
00:02
- 6 августа 2022
-
22:54
-
21:52
-
20:52
-
20:01
-
18:56
-
18:00
-
17:04
-
16:51
-
16:36
-
15:49
-
14:55
-
14:31
-
14:03