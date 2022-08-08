Адетокунбо: сборная Греции не должна под меня подстраиваться

Форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы – 2022.
«Я не лучший игрок в мире. Этого очень нелегко достичь. Если я в сборной буду играть как в «Милуоки», то помешаю Слукасу играть так, как он привык в «Олимпиакосе», а Папапетру не сможет играть как в «Панатинаикосе». Вся сборная не должна под меня подстраиваться. Я буду играть так, как это необходимо команде.
Честно говоря, если оценивать по последней тренировке, то к борьбе за медали мы не готовы. Если хорошо поработаем в оставшиеся три недели, то шанс будет. Нужно быть реалистами. Когда я начинал выступать за «Милуоки», то мы не стремились к чемпионству, это произошло постепенно», — приводит слова Янниса Basket News.
Евробаскет-2022 пройдёт с 1 по 18 сентября.
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