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Звезда «Голден Стэйт» Карри высказался о приговоре Бриттни Грайнер

Звезда «Голден Стэйт» Карри высказался о приговоре Бриттни Грайнер
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Сейчас это выходит за пределы мира спорта, но я и все остальные коллеги Бриттни громко говорили о том, что необходимо продолжать её поддерживать в средствах массовой информации и давать ей возможность чувствовать себя нужной и любимой.

К сожалению, в таких ситуациях мы беспомощны. Очевидно, это плохой день, но я надеюсь, что вскоре переговоры приведут к её быстрому и безопасному возвращению домой. Нужные люди чувствуют давление, так что надеюсь, это поможет Бриттни», — цитирует Карри Yahoo News.

Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка оштрафована на 1 млн рублей.

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