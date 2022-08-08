Ведущая CNN считает, что причина приговора Грайнер в том, что она чёрная лесбиянка

Главный политический корреспондент, телеведущая CNN Дана Бэш выразила мнение, что суровое наказание Бриттни Грайнер вызвано тем, что она является чёрной американкой-лесбиянкой.
«По мнению Владимира Путина, безусловно, политически выгодно показать миру, что за решёткой в России есть американский спортсмен, завоевавший две золотых медали Олимпийских игр, семикратный участник Матча звёзд, выступающий за американский клуб «Финикс Меркьюри», — заявила Дана Бэш в эфире CNN.
Обратившись к корреспонденту Фрэду Плетгейну, Бэш отметила, что причина сурового наказания Грайнер может крыться в другой причине.
«Фрэд, поскольку вы были на связи с защитой всё это время, давайте говорить начистоту. Насколько наказание Грайнер связано с тем, что она чёрная американка-лесбиянка ростом больше двух метров?» — спросила Бэш.
«Думаю, что последняя часть, особенно то, что она американка, безусловно, может привести к более суровому приговору. Конечно, мы всегда должны говорить об этом, в России очень тяжело тем, кто является лесбиянкой или геем. Имеет ли это большое значение в суде? Это предмет для дискуссии, но, если посмотреть на российские СМИ, это подаётся не с положительной стороны, в том числе и в российских государственных СМИ», — подчеркнул Плетгейн.
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