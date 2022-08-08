Фото: Кевин Дюрант показал актуальную форму

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард команды «Бруклин Нетс», звёздный американец Кевин Дюрант продолжает поддерживать форму в межсезонье.
Фото: фото из фан-аккаунта Кевина Дюранта
Фото: фото из фан-аккаунта Кевина Дюранта
Фото: фото из фан-аккаунта Кевина Дюранта
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском нового клуба.
Четырёхкратный чемпион НБА и легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», а ныне эксперт Шакил О'Нил раскритиковал Дюранта за нежелание выступать за «Нетс» и сравнил игру в команде с постройкой дома, чем, по его мнению, Дюрант не хочет заниматься, предпочитая этому выбор клуба с чемпионскими амбициями.
- 8 августа 2022
-
19:59
-
18:51
-
18:37
-
17:12
-
16:57
-
16:35
-
15:33
-
14:48
-
12:53
-
12:06
-
11:34
-
10:47
-
10:27
-
09:50
-
00:47
- 7 августа 2022
-
22:13
-
20:54
-
20:48
-
20:40
-
20:30
-
19:44
-
18:12
-
16:11
-
15:54
-
15:30
-
14:39
-
13:01
-
11:38
-
11:08
-
10:10
-
09:34
-
01:18
-
00:46
-
00:39
-
00:35