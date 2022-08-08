Фото: Кевин Дюрант показал актуальную форму

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард команды «Бруклин Нетс», звёздный американец Кевин Дюрант продолжает поддерживать форму в межсезонье.

Фото: фото из фан-аккаунта Кевина Дюранта

Фото: фото из фан-аккаунта Кевина Дюранта

Фото: фото из фан-аккаунта Кевина Дюранта

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском нового клуба.

Четырёхкратный чемпион НБА и легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», а ныне эксперт Шакил О'Нил раскритиковал Дюранта за нежелание выступать за «Нетс» и сравнил игру в команде с постройкой дома, чем, по его мнению, Дюрант не хочет заниматься, предпочитая этому выбор клуба с чемпионскими амбициями.