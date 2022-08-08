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Кевин Дюрант отреагировал на критику по поводу выбора лёгких путей

Кевин Дюрант отреагировал на критику по поводу выбора лёгких путей
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард команды «Бруклин Нетс», звёздный американец Кевин Дюрант отреагировал на критику болельщика в соцсетях.

«Машина не завелась утром, опоздал на работу, а там интернет не работает. А мне нравится это. В отличие от Кевина Дюранта, я получаю удовольствие, когда доводится идти по сложному пути… Это ведь дополнительный опыт в решении проблем», — написал один из пользователей.

«Тебе нравится ездить на отстойной машине и на работе понимать, что интернет не работает?» — ответил в реплаях Дюрант.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском нового клуба.

Четырёхкратный чемпион НБА и легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс», а ныне эксперт Шакил О'Нил раскритиковал Дюранта за нежелание выступать за «Нетс» и сравнил игру в команде с постройкой дома, чем, по его мнению, Дюрант не хочет заниматься, предпочитая этому выбор клуба с чемпионскими амбициями.

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