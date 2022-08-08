Гомельский поделился мнением о македонском новичке УНИКСа
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о новичке казанского УНИКСа Ненаде Димитриевиче.
«Очень техничный, очень талантливый «авантюрист» на площадке», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, УНИКС арендовал македонского разыгрывающего Ненада Димитриевича из «Валенсии» на сезон-2022/2023. Контракт Димитриевича с «Валенсией» рассчитан на три сезона. В минувшем сезоне он провёл 10 матчей в Еврокубке, набирая в среднем 5,5 очка и делая 3,9 передачи.
Также Ненад выступает за сборную Северной Македонии. Средняя статистика новичка УНИКСа в национальной команде – 19,5 очка, 5,0 передачи и 4,5 подбора.
Ранее Гомельский высказался о самом титулованном игроке НБА Билле Расселле, скончавшемся 31 июля.
Комментарии
- 8 августа 2022
-
21:04
-
20:44
-
19:59
-
18:51
-
18:37
-
17:12
-
16:57
-
16:35
-
15:33
-
14:48
-
12:53
-
12:06
-
11:34
-
10:47
-
10:27
-
09:50
-
00:47
- 7 августа 2022
-
22:13
-
20:54
-
20:48
-
20:40
-
20:30
-
19:44
-
18:12
-
16:11
-
15:54
-
15:30
-
14:39
-
13:01
-
11:38
-
11:08
-
10:10
-
09:34
-
01:18
-
00:46
Партнерский контент