Гомельский поделился мнением о македонском новичке УНИКСа

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о новичке казанского УНИКСа Ненаде Димитриевиче.



«Очень техничный, очень талантливый «авантюрист» на площадке», — написал Гомельский на своём сайте.



Напомним, УНИКС арендовал македонского разыгрывающего Ненада Димитриевича из «Валенсии» на сезон-2022/2023. Контракт Димитриевича с «Валенсией» рассчитан на три сезона. В минувшем сезоне он провёл 10 матчей в Еврокубке, набирая в среднем 5,5 очка и делая 3,9 передачи.



Также Ненад выступает за сборную Северной Македонии. Средняя статистика новичка УНИКСа в национальной команде – 19,5 очка, 5,0 передачи и 4,5 подбора.

Ранее Гомельский высказался о самом титулованном игроке НБА Билле Расселле, скончавшемся 31 июля.