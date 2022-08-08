Аналитик — о нежелании Дюранта играть за «Нетс»: а что, если он получит «травму спины»?

Аналитик НБА Крис Бруссард высказался о возможном варианте, при котором звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант останется в команде, несмотря на желание обмена.

«А что, если он получит «травму спины» в тренировочном лагере? К примеру, он может поступить и настолько неприглядно. А-ля Джеймс Харден, Бен Симмонс и Энтони Дэвис. Или меня сдует сделкой. В подобных ситуациях вам придётся обменять его. Хотя я не уверен, что Кевин Дюрант способен на это.

Единственные места, куда он мог бы отправиться ради победы в чемпионате, это «Голден Стэйт» и «Бостон», если мы говорим об эквивалентной сделке. К примеру, это могли бы быть Джейлен Браун, Маркус Смарт и драфт-пики. За исключением этих двух клубов, «Бруклин» – лучшее место», – сказал Бруссард в эфире Fox Sports Radio.