«Вы спортсмены, а не рэперы». Чемпион НБА раскритиковал молодых игроков за стиль в одежде
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Четырёхкратный чемпион НБА Джон Салли раскритиковал игроков НБА за их выбор стиля одежды. По мнению Салли, новичкам лиги стоит одеваться скромнее.
«Если говорить о новичках, которые только пришли в лигу, то у них должны быть свои портные. Нормальные. Им как будто шили костюмы не с точки зрения серьёзного мероприятия, а по каким-то чёртовым черновикам. Цепь над рубашкой? Вы спортсмены, а не рэперы. Прекратите эту гонку за пафосом. Одевайтесь как 50 Cent. Он одевается как профессиональный спортсмен. Как будто вы идёте на деловую встречу», — приводит слова Джона Салли Fadeaway World.
Ранее Салли отдал должное решению разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга отказаться от вакцинации от коронавируса.
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