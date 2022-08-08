Тренер «Лейкерс» сравнил Кайри Ирвинга с Коби Брайантом

Тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Хэнди сравнил разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга с легендой калифорнийского клуба Коби Брайантом.
«Если бы Кайри Ирвинг был ростом 198 см, то он был бы практически зеркальным отражением Коби Брайанта на площадке», — приводит слова Фила Хэнди Clutch Points.
Кайри Ирвинг этим летом воспользовался опцией игрока на сезон-2022/2023 и получит $ 36,5 млн. До этого он отказался от нового контракта с «Нетс».
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его контракт с «Бруклином» истекает по завершении следующего сезона. Ранее сообщалось, что в случае перехода Ирвинга в «Лос-Анджелес» в «Нетс» может перейти игрок «озёрников» Расселл Уэстбрук.
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