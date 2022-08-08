Источник: «Бруклин» провёл переговоры почти со всеми командами НБА по обмену Дюранта

«Бруклин Нетс» провёл переговоры почти со всеми командами НБА по поводу возможного обмена Кевина Дюранта, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своей колонке на The Athletic. При этом пока неизвестно, насколько успешными были эти переговоры.



Ранее сообщалось, что Дюрант встретился с владельцем клуба Джозефом Цаем для обсуждения потенциального обмена. Дюрант на встрече заявил, что его просьба всё ещё актуальна.



Кроме того, Кевин сказал Цаю, что он может выбрать между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс, которые являются главным тренером и генеральным менеджером «Бруклина» соответственно. По заявлению Дюранта, он не верит в направление, в котором сейчас движется «Бруклин».



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском нового клуба.

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