Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: «Бруклин» провёл переговоры почти со всеми командами НБА по обмену Дюранта

Источник: «Бруклин» провёл переговоры почти со всеми командами НБА по обмену Дюранта
Комментарии

«Бруклин Нетс» провёл переговоры почти со всеми командами НБА по поводу возможного обмена Кевина Дюранта, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своей колонке на The Athletic. При этом пока неизвестно, насколько успешными были эти переговоры.

Ранее сообщалось, что Дюрант встретился с владельцем клуба Джозефом Цаем для обсуждения потенциального обмена. Дюрант на встрече заявил, что его просьба всё ещё актуальна.

Кроме того, Кевин сказал Цаю, что он может выбрать между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс, которые являются главным тренером и генеральным менеджером «Бруклина» соответственно. По заявлению Дюранта, он не верит в направление, в котором сейчас движется «Бруклин».

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском нового клуба.

Новость по теме
Кевин Дюрант поставил ультиматум владельцу «Бруклин Нетс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022