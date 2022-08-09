Капитан УГМК: мы не делим людей по цвету кожи и сексуальной ориентации

Капитан УГМК Евгения Белякова ответила, испытывают ли игроки екатеринбургской команды проблемы, находясь рядом с представителями ЛГБТ.



«Баскетбольный мир очень разнообразен, и этим прекрасен. Все с уважением относятся к представителям другой культуры и религии, не делят партнёров по команде по цвету кожи и сексуальной ориентации.



Сложностей, которые мешали бы работе, в УГМК никогда не было. Мы собираемся в одной команде играть в баскетбол, а не жить вместе под одной крышей», — приводит слова Беляковой «РИА Новости Спорт».



Напомним, Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков и к штрафу в размере 1 млн рублей.



Грайнер является одной из самых известных открытых лесбиянок в мировом спорте.