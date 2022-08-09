Капитан УГМК: Грайнер не стремилась нарушать закон

Капитан екатеринбургского УГМК Евгения Белякова прокомментировала приговор одноклубнице, американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Я не могу добавить ничего к тому, что говорила на суде сама Бриттни. К сожалению, многие иностранцы, играющие в российских клубах, не знают наших законов. Уверена, Грайнер не стремилась нарушать закон. Объясняю случившееся только стечением обстоятельств», — приводит слова Беляковой «РИА Новости Спорт».



Бриттни Грайнер с 2015 года выступала за УГМК.



4 августа Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также американская баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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