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Капитан УГМК: Грайнер не стремилась нарушать закон

Капитан УГМК: Грайнер не стремилась нарушать закон
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Капитан екатеринбургского УГМК Евгения Белякова прокомментировала приговор одноклубнице, американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Я не могу добавить ничего к тому, что говорила на суде сама Бриттни. К сожалению, многие иностранцы, играющие в российских клубах, не знают наших законов. Уверена, Грайнер не стремилась нарушать закон. Объясняю случившееся только стечением обстоятельств», — приводит слова Беляковой «РИА Новости Спорт».

Бриттни Грайнер с 2015 года выступала за УГМК.

4 августа Химкинский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также американская баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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