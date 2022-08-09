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«Лейкерс» представили новый комплект формы, посвящённый 75-летию клуба. Фото

«Лейкерс» представили новый комплект формы, посвящённый 75-летию клуба. Фото
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«Лос-Анджелес Лейкерс» в своих социальных сетях представил новый комплект формы команды на предстоящий сезон из серии Classic Edition.

Новая форма калифорнийцев посвящена 75-летию клуба и выполнена в стиле домашнего комплекта «Лейкерс», который использовался в 50-е годы. В то время за «озёрников» выступал знаменитый центровой Джордж Майкан.

Форма «Лос-Анджелес Лейкерс»

Форма «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Социальные сети «Лос-Анджелес Лейкерс»

Форма «Лос-Анджелес Лейкерс»

Форма «Лос-Анджелес Лейкерс»

Фото: Социальные сети «Лос-Анджелес Лейкерс»

В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не сумел пробиться в плей-офф, заняв лишь 11-е место в Западной конференции регулярного чемпионата НБА с показателями 33-49. По окончании сезона «Лейкерс» возглавил Дарвин Хэм.

В межсезонье калифорнийская команда активно интересовалась Кайри Ирвингом из «Бруклин Нетс», которого пытались обменять на Расселла Уэстбрука, но сделка не состоялась.

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