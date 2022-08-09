Владелец «Бруклина» намекнул, что клуб попытается избавиться от Дюранта

Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай подтвердил, что у него действительно состоялась встреча с одним из лидеров клуба Кевином Дюрантом.
Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Дюрант поставил руководство «Нетс» перед выбором. Звёздный форвард заявил владельцу клуба, что готов остаться в команде при условии увольнения главного тренера Стива Нэша и генерального менеджера Шона Маркса.
«Полностью доверяем нашему фронт-офису и тренерскому штабу. Мы примем решения в наилучших интересах «Бруклина», — написал Джозеф Цай в своих социальных сетях.
Кевин Дюрант в начале межсезонья подал запрос об обмене в другую команду. При этом сам игрок рассчитывал перейти в «Майами Хит» или «Финикс Санз». Также сообщалось, что «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс» рассматривают возможность пригласить Дюранта.
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