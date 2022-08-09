Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владелец «Бруклина» намекнул, что клуб попытается избавиться от Дюранта

Владелец «Бруклина» намекнул, что клуб попытается избавиться от Дюранта
Комментарии

Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай подтвердил, что у него действительно состоялась встреча с одним из лидеров клуба Кевином Дюрантом.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Дюрант поставил руководство «Нетс» перед выбором. Звёздный форвард заявил владельцу клуба, что готов остаться в команде при условии увольнения главного тренера Стива Нэша и генерального менеджера Шона Маркса.

«Полностью доверяем нашему фронт-офису и тренерскому штабу. Мы примем решения в наилучших интересах «Бруклина», — написал Джозеф Цай в своих социальных сетях.

Кевин Дюрант в начале межсезонья подал запрос об обмене в другую команду. При этом сам игрок рассчитывал перейти в «Майами Хит» или «Финикс Санз». Также сообщалось, что «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс» рассматривают возможность пригласить Дюранта.

Новость по теме
Кевин Дюрант поставил ультиматум владельцу «Бруклин Нетс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022