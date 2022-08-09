Кайри Ирвинг не хочет работать с тренером и генменеджером «Бруклина»

По сообщениям New York Post со ссылкой на анонимный источник, близкий к команде, лидер «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не хочет работать с главным тренером Стивом Нэшем и генеральным менеджером Шоном Марксом.



Отмечается, что Кайри считает, что Маркс — плохой менеджер, а Нэш просто ужасен.



Ранее форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант встретился с владельцем клуба Джозефом Цаем и выдвинул ему ультиматум. Игрок готов остаться в клубе и отозвать обмен в том случае, если команду покинут Стив Нэш и Шон Маркс.



Стоит отметить, что при этом Джозеф Цай публично через социальные сети выразил поддержку сотрудникам клуба и, вероятно, удовлетворит запрос Дюранта на обмен, если найдётся клуб, готовый к сделке.



Кайри Ирвинг, в свою очередь, летом воспользовался опцией игрока и продлил контракт до конца сезона-2022/2023.

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