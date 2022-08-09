Эксперт обратился к Дюранту, после того как тот поставил ультиматум владельцу «Бруклина»

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на требования со стороны форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта к владельцу команды Джозефу Цаю. Ранее сообщалось, что Дюрант сказал Цаю, что он может выбрать между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс, которые являются главным тренером и генеральным менеджером «Бруклина» соответственно.



«Кевин, ты можешь пыхтеть, пыхтеть и блефовать сколько угодно, но владелец «Нетс» не сдастся. Может быть, он заменит для тебя Стива Нэша. Но у тебя осталось 4 года по контракту. Собираешься ли ты и дальше ждать чего-то лучшего? Нет. Играть вполсилы? Нет. В следующем сезоне ты будешь играть за «Нетс», нравится тебе это или нет», — написал Бэйлесс.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: