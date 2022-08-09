Эксперт обратился к Дюранту, после того как тот поставил ультиматум владельцу «Бруклина»

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на требования со стороны форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта к владельцу команды Джозефу Цаю. Ранее сообщалось, что Дюрант сказал Цаю, что он может выбрать между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс, которые являются главным тренером и генеральным менеджером «Бруклина» соответственно.
«Кевин, ты можешь пыхтеть, пыхтеть и блефовать сколько угодно, но владелец «Нетс» не сдастся. Может быть, он заменит для тебя Стива Нэша. Но у тебя осталось 4 года по контракту. Собираешься ли ты и дальше ждать чего-то лучшего? Нет. Играть вполсилы? Нет. В следующем сезоне ты будешь играть за «Нетс», нравится тебе это или нет», — написал Бэйлесс.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
- 9 августа 2022
-
18:51
-
18:18
-
17:37
-
16:23
-
15:51
-
14:50
-
13:54
-
12:56
-
11:59
-
10:13
-
09:23
-
00:54
-
00:50
- 8 августа 2022
-
23:52
-
22:55
-
22:53
-
21:54
-
21:41
-
21:04
-
20:44
-
19:59
-
18:51
-
18:37
-
17:12
-
16:57
-
16:35
-
15:33
-
14:48
-
12:53
-
12:06
-
11:34
-
10:47
-
10:27
-
09:50
-
00:47