Дипломат США высказался о Лаврове по поводу возможного обмена американки Бриттни Грайнер
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Бывший дипломат и посол США в ООН Билл Ричардсон отметил роль министра иностранных дел России Сергея Лаврова в вопросе переговоров по обмену американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в России. Ранее сообщалось, что США готовы вернуть за неё россиянина Виктора Бута. Россия, в свою очередь, поставила дополнительные условия.
«Какими бы неприятными нам не казались эти обмены, мы должны вернуть американских заложников домой.
Вместе с Лавровым мы были послами в ООН в одно и то же время. И я рад, что он действует прагматично, что он вроде как отвечает за это и послал хороший сигнал. Думаю, что переговоры будут продолжаться», — приводит слова Ричардсона ABC News.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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