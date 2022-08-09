Дипломат США высказался о Лаврове по поводу возможного обмена американки Бриттни Грайнер

Бывший дипломат и посол США в ООН Билл Ричардсон отметил роль министра иностранных дел России Сергея Лаврова в вопросе переговоров по обмену американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в России. Ранее сообщалось, что США готовы вернуть за неё россиянина Виктора Бута. Россия, в свою очередь, поставила дополнительные условия.



«Какими бы неприятными нам не казались эти обмены, мы должны вернуть американских заложников домой.

Вместе с Лавровым мы были послами в ООН в одно и то же время. И я рад, что он действует прагматично, что он вроде как отвечает за это и послал хороший сигнал. Думаю, что переговоры будут продолжаться», — приводит слова Ричардсона ABC News.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: