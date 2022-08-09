Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский объяснил, игроки каких позиций нужны ЦСКА для усиления состава

Владимир Гомельский объяснил, игроки каких позиций нужны ЦСКА для усиления состава
Комментарии

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями, игроки каких амплуа нужны московскому ЦСКА для усиления состава, а также высказался о форварде армейцев Семёне Антонове.

«ЦСКА необходим высококлассный разыгрывающий. Нужен качественный центровой на замену Милутинова. Антонов — очень дисциплинированный игрок и хороший защитник. Кроме того, он обладает стабильным трёхочковым броском. Думаю, что он соответствует тем целям, которые стоят перед клубом», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В сезоне-2021/2022 ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии, которая продлилась семь матчей, армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга впервые выиграл золотые медали Единой лиги.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

Новость по теме
ЦСКА подтвердил факт обращения в суд из-за отстранения от Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022