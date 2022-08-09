Владимир Гомельский объяснил, игроки каких позиций нужны ЦСКА для усиления состава

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями, игроки каких амплуа нужны московскому ЦСКА для усиления состава, а также высказался о форварде армейцев Семёне Антонове.
«ЦСКА необходим высококлассный разыгрывающий. Нужен качественный центровой на замену Милутинова. Антонов — очень дисциплинированный игрок и хороший защитник. Кроме того, он обладает стабильным трёхочковым броском. Думаю, что он соответствует тем целям, которые стоят перед клубом», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В сезоне-2021/2022 ЦСКА впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии, которая продлилась семь матчей, армейцы уступили «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга впервые выиграл золотые медали Единой лиги.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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