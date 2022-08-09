«Химки» объявили состав на сезон-2022/2023, рассказав об изменениях в тренерском штабе

Баскетбольный клуб «Химки» объявил состав не предстоящий сезон. Подмосковная команда примет участие в Суперлиге и Кубке России.

Руководить «Химками» будет главный тренер Андрей Мальцев. В тренерском штабе произошли изменения: вместе с Виктором Бережным помогать Мальцеву будут Николай Шманов и тренер по физподготовке Георгий Горохов. В клубе остались Артём Востриков, Александр Мальцев, Дмитрий Кадошников, Александр Курбатов, Даниил Зиборов и Глеб Суворов.



Что касается новичков, то состав «Химок» усилили такие игроки, как Александр Варнаков, Артём Чеваренков, Дмитрий Незванкин (все — защитники), форварды Дмитрий Коршаков, Юрий Першин, Михаил Малейко, а также центровой Евгений Фидий.