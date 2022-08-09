Стало известно, в каком случае Кевин Дюрант пропустит тренировочный лагерь с «Нетс»

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не появится в тренировочном лагере команды в сентябре, если его просьба об обмене не будет удовлетворена. Об этом со ссылкой на источники информирует издание Daily News.
Напомним, в начале межсезонья Дюрант подал запрос об обмене в другую команду. При этом сам игрок рассчитывал перейти в «Майами Хит» или «Финикс Санз». Также сообщалось, что «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс» рассматривают возможность пригласить Дюранта. Ранее игрок поставил ультиматум владельцу «Бруклина» Джозефу Цаю. Сообщалось, что Кевин сказал ему, что он может выбрать между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс, которые являются главным тренером и генеральным менеджером «Бруклина» соответственно.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
- 9 августа 2022
-
23:12
-
22:30
-
22:07
-
21:21
-
20:29
-
19:34
-
18:51
-
18:18
-
17:37
-
16:23
-
15:51
-
14:50
-
13:54
-
12:56
-
11:59
-
10:13
-
09:23
-
00:54
-
00:50
- 8 августа 2022
-
23:52
-
22:55
-
22:53
-
21:54
-
21:41
-
21:04
-
20:44
-
19:59
-
18:51
-
18:37
-
17:12
-
16:57
-
16:35
-
15:33
-
14:48
-
12:53