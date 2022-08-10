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Стало известно, каких игроков «Пеликанс» готовы отдать ради Кевина Дюранта

Стало известно, каких игроков «Пеликанс» готовы отдать ради Кевина Дюранта
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант по-прежнему является предметом интереса со стороны «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом информирует Daily News, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что «Пеликанс» в возможной сделке могут предложить «Бруклину» Брэндона Ингрэма, Херберта Джонса, Девонте Грэма и Хосе Альварадо, а также драфт-пики.

Напомним, в начале межсезонья Дюрант подал запрос об обмене в другую команду. При этом сам игрок рассчитывал перейти в «Майами Хит» или «Финикс Санз». Также сообщалось, что «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс» рассматривают возможность пригласить Дюранта. Ранее игрок поставил ультиматум владельцу «Бруклина» Джозефу Цаю. Сообщалось, что Кевин сказал ему, что он может выбрать между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс, которые являются главным тренером и генеральным менеджером «Бруклина» соответственно.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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